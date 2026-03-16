Radio australiane | divieto di 5 anni o licenza revocata

Una radio commerciale australiana rischia una sanzione storica che potrebbe portare alla revoca della licenza o a un divieto di cinque anni. La decisione riguarda due delle sue principali stazioni, messe sotto accusa da autorità regolatorie locali. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore dei media e tra gli ascoltatori. La questione riguarda il rispetto delle norme e delle regolamentazioni in vigore nel settore radiotelevisivo.

La radio commerciale australiana affronta una sanzione storica che minaccia l’esistenza stessa di due stazioni principali. L’Autorità per le Comunicazioni e i Media Australiana ha imposto un divieto assoluto alla trasmissione di contenuti sessuali espliciti per i programmi condotti da Kyle Sandilands o Jackie Henderson su Kiis FM Sydney e Kiis FM Melbourne per i prossimi cinque anni. La violazione di questa condizione comporterebbe la revoca della licenza delle emittenti, una misura estrema mai applicata in precedenza con tale severità. Questa decisione arriva a due settimane di distanza dalla sospensione del programma mattutino più ascoltato del paese e dalla risoluzione contrattuale con l’attrice. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Radio australiane: divieto di 5 anni o licenza revocata Articoli correlati Pubblica sicurezza, revocata la licenza al minimarket di via CabassiRevoca della licenza commerciale e conseguente chiusura definitiva per un negozio di vicinato in corso Cabassi che, negli ultimi mesi, era già stato... Maccarese, stop alle restrizioni sulle telline: revocata l’ordinanza di divietoIl provvedimento di stop a tutela della salute pubblica viene superato dopo il rapporto favorevole dell’Istituto Zooprofilattico su Area 2. Approfondimenti e contenuti su Radio australiane Australia chiede ai giganti dei social aggiornamenti sui divieti di account per minori di 16 anniQuesto testo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e originariamente pubblicato in inglese. Australia: da mercoledì aziende a rischio di multe fino a 49,5 milioni di dollari ... it.euronews.com Australia, divieto dei social per i minori di 16 anni: a un mese dall’entrata in vigore, come va?È passato un mese da quando l’Australia ha introdotto le regole sui social più severe al mondo per i minori, vietando le piattaforme a chi ha meno di 16 anni. In questo periodo, le società di social ... it.euronews.com