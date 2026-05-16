Maldive morto un sub che cercava gli italiani dispersi Revocata la licenza alla nave che li trasportava

Da secoloditalia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Maldive, nell’atollo di Vaavu, si sono riaperte le operazioni di ricerca alle prime luci dell’alba, con otto sommozzatori della Guardia costiera impegnati nel tentativo di localizzare i quattro sub italiani dispersi dopo l’incidente avvenuto giovedì scorso. Nel frattempo, è stato revocato il permesso alla nave che trasportava le persone coinvolte nell’incidente. Durante le operazioni, è stato confermato il decesso di un sub che cercava gli italiani dispersi.

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Le ricerche sono riprese alle prime luci del giorno nell’ atollo di Vaavu, alle Maldive, dove otto sommozzatori,  della Guardia costiera stanno cercando di raggiungere il punto in cui sarebbero rimasti intrappolati i quattro sub italiani ancora dispersi dopo l’incidente avvenuto giovedì scorso. Le immersioni si concentrano all’interno di un sistema di caverne sommerse che scende fino a circa 60 metri di profondità. I primi due operatori erano entrati in acqua per individuare con precisione il punto d’accesso alla grotta. Durante l’intervento, uno di loro, militare delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive è morto dopo essere riemerso in condizioni critiche ed essere stato trasportato d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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