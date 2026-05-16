Maldive morto un sub che cercava gli italiani dispersi Revocata la licenza alla nave che li trasportava

Alle Maldive, nell’atollo di Vaavu, si sono riaperte le operazioni di ricerca alle prime luci dell’alba, con otto sommozzatori della Guardia costiera impegnati nel tentativo di localizzare i quattro sub italiani dispersi dopo l’incidente avvenuto giovedì scorso. Nel frattempo, è stato revocato il permesso alla nave che trasportava le persone coinvolte nell’incidente. Durante le operazioni, è stato confermato il decesso di un sub che cercava gli italiani dispersi.

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