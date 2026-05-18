Il ritorno della mano pubblica nell’economia Stefano Cingolani presenta il suo libro al PalabancaEventi
Mercoledì 20 maggio alle 18 si tiene al PalabancaEventi di via Mazzini la presentazione del libro “Mal di Stato - Il ritorno della mano pubblica nell’economia italiana” di Stefano Cingolani. L’evento è organizzato dalla Banca di Piacenza in collaborazione con Arca Fondi Sgr. La presentazione si inserisce nella stagione culturale dell’istituto bancario e riguarda il testo che analizza il ruolo dello Stato nell’economia italiana, evidenziando il suo coinvolgimento crescente in vari settori.
Mercoledì 20 maggio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, nuovo appuntamento con la stagione culturale della Banca di Piacenza con la presentazione – in collaborazione con Arca Fondi Sgr – del volume “Mal di Stato-Il ritorno della mano pubblica nell’economia italiana” di Stefano Cingolani. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
MAL DI STATO. IL RITORNO DELLA MANO PUBBLICA NELLECONOMIA ITALIANA
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