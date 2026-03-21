Roma Stefano Roncoroni presenta il suo nuovo libro | ‘Ettore Majorana morì due volte’

Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 18 si svolge a Roma la presentazione del nuovo libro di Stefano Roncoroni intitolato ‘Ettore Majorana morì due volte’. L’evento si tiene in una libreria e vede l’autore protagonista. La presentazione è aperta al pubblico e si concentra sulla pubblicazione appena uscita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentazione in libreria con Stefano Roncoroni. Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 18.00, alla libreria LIBRACCIO di Roma, in via Chiana 6974, Stefano Roncoroni (nella foto d’apertura) presenterà il suo nuovo libro dedicato alla figura e alla scomparsa di Ettore Majorana. “E Majorana morì due volte”: un enigma irrisolto. Il volume, intitolato E Majorana morì due volte, affronta uno dei più grandi misteri della storia italiana. Quando Ettore Majorana scomparve, molti pensarono che la vicenda si sarebbe conclusa in modo prevedibile: il suo corpo, prima o poi, avrebbe chiarito le circostanze della morte, indicando il come, il dove e il quando. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, Stefano Roncoroni presenta il suo nuovo libro: ‘Ettore Majorana morì due volte’ Articoli correlati "L’ecologia capovolta", Stefano Torre presenta il suo libro a BorgotrebbiaDomenica 1° marzo 2026, alle ore 17 all’oratorio della chiesa parrocchiale di Borgo Trebbia, si terrà la presentazione del libro L’Ecologia capovolta. Leggi anche: Da Fellini a... Trump. Bonizzato presenta il suo nuovo libro