Simula il furto della vettura per ottenere il premio assicurativo | denunciato
Un uomo è stato denunciato dopo aver simulato il furto della sua auto con l’obiettivo di ottenere il risarcimento dall’assicurazione. Aveva presentato una denuncia di furto, ritenendo che nessuno avrebbe notato l’assenza del veicolo. Le indagini hanno confermato che il furto era stato inventato, portando così alla denuncia nei confronti dell’autore della falsa segnalazione. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio di un procedimento legale.
Aveva denunciato il furto della propria autovettura convinto che la cosa passasse inosservata. Ed invece, la determinazione dei Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano ha portato alla scoperta di un disegno criminale molto più subdolo, che nascondeva unicamente la volontà di riscuotere il premio assicurativo. Un uomo di Mirabella Eclano è stato infatti deferito alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di simulazione di reato e di tentata truffa. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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