Simula il furto della vettura per ottenere il premio assicurativo | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver simulato il furto della sua auto con l’obiettivo di ottenere il risarcimento dall’assicurazione. Aveva presentato una denuncia di furto, ritenendo che nessuno avrebbe notato l’assenza del veicolo. Le indagini hanno confermato che il furto era stato inventato, portando così alla denuncia nei confronti dell’autore della falsa segnalazione. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio di un procedimento legale.

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