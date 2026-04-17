Un giovane di Marconia di Pisticci è stato denunciato a Matera con l’accusa di aver falsamente segnalato il furto della propria auto, tentando di ottenere un risarcimento dall’assicurazione. La vicenda riguarda una denuncia presentata dall'interessato, che ha dichiarato di aver subito il furto di alcune componenti del veicolo. Tuttavia, le indagini hanno accertato che si trattava di una simulazione.

Un giovane di Marconia di Pisticci è stato denunciato per simulazione di reato e fraudolento danneggiamento di beni assicurati a Matera. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il ragazzo avrebbe inscenato il furto di diverse componenti della propria autovettura per ottenere un indennizzo dall’assicurazione. Una denuncia a Marconia di Pisticci Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il giovane ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Pisticci. Gli operatori sono intervenuti per constatare il presunto furto di numerose parti dell’auto di proprietà del ragazzo, tra cui portiere, sterzo, gruppi ottici, paraurti, sedili, cofano motore, pneumatici e centralina motore.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Simula il furto di alcune componenti dell'auto per ottenere un risarcimento vicino Matera, denunciato

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