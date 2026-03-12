Investe un motociclista in auto e fugge ma perde la targa Poi simula il furto della vettura

Nella serata del 3 marzo, all’incrocio tra via Mantova e via Monsignor Stagni a Vigarano Mainarda, un’auto guidata da un uomo di 36 anni ha investito un motociclista di 60 anni, poi è ripartita senza fermarsi. Successivamente, l’automobilista ha perso la targa e ha tentato di simulare il furto del veicolo. La polizia ha avviato le indagini sull’incidente e sui comportamenti dell’automobilista.

Travolge un motociclista e poi fugge. E' quanto accaduto nella serata dello scorso 3 marzo, all'incrocio tra via Mantova e via Monsignor Stagni, a Vigarano Mainarda, dove un'autovettura guidata da un 36enne ha violentemente urtato un centauro 60enne. Il conducente dell'auto, anziché arrestare la marcia e prestare assistenza al motociclista ferito, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il centauro, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato successivamente trasportato d'urgenza presso l'ospedale Sant'Anna di Cona. Sul posto sono quindi giunti i carabinieri di Terre del Reno che, durante i rilievi, hanno trovato la targa dell'auto, staccatasi a seguito dell'incidente.