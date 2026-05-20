Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 20 maggio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 20 maggio 2026. Al centro della puntata, la scomparsa di Riccardo Branchini, il ragazzo che nel 2024 ha fatto perdere le proprie tracce nei pressi della diga del Furlo, nelle Marche. Tre settimane fa era arrivato il sollievo della famiglia dopo il parere favorevole della Regione allo svuotamento della diga, che avrebbe potuto fugare ogni dubbio e chiarire se il corpo del ragazzo si trovi lì oppure no. Ora, però, è arrivato un nuovo stop: la diga non verrà svuotata perché l’intervento è ritenuto incompatibile con la tutela della riserva naturale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La scomparsa di Riccardo Branchini a Chi l’ha Visto

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LA SCOMPARSA DI RICCARDO BRANCHINI,L'AVVOCATO:LO SVASO DELLA DIGA DEL FURLO NON ANCORA AUTORIZZATO

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