Dopo oltre quattro decenni di esperienza nel mondo dello spettacolo, la conduttrice sceglie di dedicarsi a un progetto diverso, che le permette di condividere aspetti più personali della propria vita. La decisione arriva in un momento di cambiamenti professionali e personali, portandola a esplorare un nuovo modo di comunicare con il pubblico. La sua presenza in televisione si arricchisce di una proposta che si distingue per il tono più intimo e diretto, lontano dagli schemi tradizionali.

Simona Ventura cambia ancora pelle e, dopo decenni di carriera televisiva, sceglie uno spazio più intimo per raccontarsi senza filtri. Scopriamo il nuovo progetto di Super Simo, tra ironia, confessioni e voglia di libertà. Leggi anche: Paola Perego e la tragedia del tumore, un taglio che ancora fa male, poi la stoccata a Simona Ventura Dopo una vita trascorsa sotto i riflettori, tra reality show, talent, programmi sportivi e prime serate di enorme successo, Simona Ventura ha deciso di intraprendere un percorso completamente diverso. La storica conduttrice televisiva, infatti, ha scelto di avvicinarsi al mondo digitale attraverso uno spazio personale pensato per raccontarsi in modo più autentico e diretto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Simona Ventura è instancabile: ecco il suo nuovo lavoro dopo 40 anni di televisione

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