Dopo 40 anni di tv… Simona Ventura l’annuncio al pubblico | cosa fa ora

Da caffeinamagazine.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre quattro decenni dedicati alla televisione, una nota conduttrice ha annunciato al pubblico i suoi prossimi passi. Con la conclusione della stagione televisiva in corso, diversi personaggi noti si preparano a cambiare rotta o a intraprendere nuovi percorsi professionali. La fine dell’anno televisivo segna un momento di transizione, con alcune figure che si concentrano su progetti futuri o si allontanano temporaneamente dai riflettori. La scena televisiva si prepara così a nuovi sviluppi e cambiamenti.

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La stagione televisiva sta ormai arrivando alle battute finali e molti volti noti del piccolo schermo iniziano già a guardare ai prossimi progetti. Tra reality, talent e programmi di intrattenimento, i palinsesti si preparano ai cambiamenti in vista dell’estate, mentre conduttori e opinionisti studiano nuove strade per restare vicini al pubblico anche fuori dalla televisione tradizionale. Tra i big rivedremo in tv Simona Ventura? La conduttrice era tornata in prima serata su Mediaset alla guida del Grande Fratello. Un’esperienza che però non ha portato i risultati sperati sul fronte degli ascolti. Il reality ha infatti registrato una media di 1 milione e 892 mila spettatori con uno share del 14,93%, considerato il dato più basso di sempre per il programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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