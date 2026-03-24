Ma dai… Critiche dopo il video di Simona Ventura e il marito a Scherzi a parte

Il ritorno di Scherzi a Parte ha suscitato molte critiche sui social e tra gli spettatori dopo la diffusione di un video in cui si vede Simona Ventura e il marito. La puntata è stata molto discussa, attirando l’attenzione di pubblico e commentatori. Il video ha generato reazioni contrastanti sui social network, dove si sono moltiplicate le opinioni sulla presenza dei protagonisti.

Il ritorno di Scherzi a Parte ha segnato uno dei momenti televisivi più commentati di questa stagione. Il celebre format di Canale 5, tornato con una veste rinnovata e con alla guida Max Giusti, ha subito conquistato il pubblico, dimostrando che il genere dello scherzo televisivo continua ad avere un forte appeal. Fin dalla prima puntata, infatti, gli ascolti hanno premiato il programma, confermando l’interesse degli spettatori per dinamiche leggere ma capaci di sorprendere. >> Terremoto Achille Lauro, fan sotto choc: la notizia poco fa Il merito di questo successo è stato attribuito proprio alla conduzione di Max Giusti, che ha saputo dare ritmo e ironia al programma, senza tradire lo spirito originale della trasmissione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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