Ostia nuovi sigilli al Capanno La proprietà | Restiamo aperti È tutto un equivoco

A Ostia sono stati apposti nuovi sigilli a uno degli stabilimenti balneari locali, il Capanno, dopo un intervento di polizia. In precedenza, erano stati sequestrati anche alcuni ambienti di un altro stabilimento della zona. La proprietà ha dichiarato di rimanere aperta e ha definito la situazione un equivoco. La vicenda si inserisce in una serie di operazioni di controllo sulla conformità delle strutture sulla spiaggia.

Nuovo blitz in uno degli stabilimenti di Ostia. Dopo i sigilli alle cabine del V-Lounge ecco un nuovo sequestro, questa volta al Capanno. La guardia di finanza e la polizia locale hanno apposto i nastri a una porzione del bar del Capanno che, comunque, resta aperto e attivo. Al centro della. 🔗 Leggi su Romatoday.it "Polizia locale, restiamo aperti al confronto"In merito alla comunicazione dello sciopero della Polizia Locale di Comacchio, proclamato per il 15 febbraio, ieri l’amministrazione Negri ha... Leggi anche: Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento Temi più discussi: Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V-Lounge. Stagione estiva ad alto rischio; Ostia, nuovi sigilli al V-Lounge: sequestrate 200 cabine; Ostia, sigilli a un noto lido: sequestrate diverse cabine; Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V - Lounge. Stagione estiva ad alto rischio. Ostia, nuovi sequestri al Capanno: sigilli al bar dello stabilimentoVigili e finanzieri al lido su piazzale Magellano: l'anno scorso il locale era stato già sequestrato dalla Procura per abusi edilizi ... roma.corriere.it Ostia, sigilli a un noto lido: sequestrate diverse cabineBlitz a Ostia contro l'abusivismo. La s ezione di polizia giudiziaria della Procura di Roma specializzata in reati urbanistici, la polizia locale del X Gruppo Mare e il 6^ Nucleo Operativo Metropolita ... rainews.it Carcasse d'auto tra i campi: scoperta discarica a cielo aperto a Ostia Antica ift.tt/kKiZO61 x.com Trovata ora a ostia sul lungo mare si chiama TEQUILA HA IL MICROCHIP , qualcuno sa di chi è L’ho portata dal veterinario ha una ferita in testa, l’ho fatta medicare , sta in carne è buonissima si fa fare tutto ,il proprietario non risponde ha il telefono staccato - facebook.com facebook