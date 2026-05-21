In Europa, circa quattro milioni di adolescenti tra i 13 e i 15 anni usano prodotti a base di tabacco, tra cui le sigarette elettroniche. In diversi Paesi, come il Regno Unito, queste alternative stanno diventando più popolari rispetto alle sigarette tradizionali tra i giovani. L’uso di questi dispositivi si è diffuso rapidamente e rappresenta un fenomeno in crescita tra le nuove generazioni. Gli esperti segnalano un aumento dell’impiego di sigarette elettroniche in questa fascia di età.

Sono circa quattro milioni gli adolescenti europei tra i 13 e i 15 anni che utilizzano prodotti a base di tabacco e in numerosi Paesi, come il Regno Unito, le sigarette elettroniche stanno ormai superando quelle tradizionali tra i più giovani. I dati, emersi durante la seconda giornata della European conference on tobacco or health a Milano, fotografano una realtà che va consolidandosi: la vera emergenza non è più solo il fumo, ma la dipendenza da nicotina in tutte le sue forme. Sigarette elettroniche prima dei 13 anni. La prima sigaretta elettronica per un ragazzo su sette tra i 15 e i 18 anni viene ‘svapata’ prima dei 13 anni. Nel mirino degli esperti finiscono quindi e-cig, prodotti a tabacco riscaldato e le bustine di nicotina che si assumono oralmente e che spopolano sul web. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sigarette elettroniche, è boom già a 13 anni: l’allarme degli esperti

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Illegal Tobacco Market Booming—Despite Millions Spent

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