Sicurezza 40 fogli di via in due mesi | stretta della Questura su furti truffe e minacce

Negli ultimi due mesi, la Questura ha emesso 40 fogli di via, misure che vietano a individui di entrare in specifici territori. Questo tipo di provvedimento è stato adottato in risposta a episodi di furti, truffe e minacce, con l’obiettivo di prevenire nuovi reati. Tra le situazioni più frequenti ci sono giovani armati di coltello e soggetti che si spacciano per carabinieri, che sono stati coinvolti in queste operazioni di sicurezza.

LA POLIZIA DI STATO. Dal giovane armato di coltello al finto carabiniere: ecco che cos’è il foglio di via obbligatorio. Provvedimenti emessi tra aprile e maggio in città e provincia di Bergamo contro soggetti ritenuti pericolosi. Quaranta fogli di via obbligatori emessi in poco più di due mesi per rafforzare la sicurezza sul territorio bergamasco. È il bilancio dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato di Bergamo tra aprile e maggio, con provvedimenti firmati dal Questore nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. I fogli di via sono stati adottati sulla base delle segnalazioni delle Volanti, del Commissariato di Treviglio, della Squadra Mobile e delle altre forze dell’ordine impegnate nei controlli sul territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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