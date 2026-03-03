Sicurezza pubblica quarantanove provvedimenti emessi dalla Questura di Messina nei primi mesi del 2026

Nei primi mesi del 2026, la Questura di Messina ha emesso quarantanove provvedimenti nell’ambito delle sue funzioni di sicurezza pubblica. Questi provvedimenti sono stati adottati dopo un’attenta attività di indagine condotta dalla Divisione Anticrimine, con l’obiettivo di contrastare episodi di violenza urbana e prevenire disordini che potrebbero disturbare l’ordine pubblico.

Il Questore di Messina, nell'ambito delle prerogative attribuitegli dalla normativa vigente, all'esito di approfondita attività istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, al fine di arginare fenomeni di violenza urbana e prevenire disordini e turbative all'ordine e sicurezza pubblica.