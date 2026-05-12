A Pisa sono stati emessi 50 Daspo e 40 fogli di via nei confronti di tifosi nelle aree intorno alla stazione. Questi provvedimenti sono stati adottati in seguito a controlli mirati per prevenire comportamenti di disturbo e garantire la sicurezza pubblica. Le autorità hanno specificato che le restrizioni riguardano soggetti identificati come responsabili di episodi di violenza o problematiche durante eventi sportivi. I provvedimenti sono stati applicati anche nelle zone periferiche della città.

? Punti chiave Chi sono i soggetti colpiti dai nuovi divieti in zona stazione?. Come influiranno i nuovi daspo sulla sicurezza dei quartieri periferici?. Quali aree di Pisa sono ora soggette a restrizioni d'accesso?. Perché la Questura ha intensificato i controlli sugli appalti pubblici?.? In Breve 13 ammonimenti del questore per stalking e violenza domestica a tutela delle vittime.. 6 daspo urbani e 12 avvisi orali per il decoro zona stazione.. 40 fogli di via obbligatori per soggetti pericolosi nel Comune di Pisa.. 100 informazioni antimafia e 96 documenti per il Tribunale di sorveglianza.. La Questura di Pisa ha emesso 50 daspo ai tifosi e disposto 40 fogli di via obbligatori per colpire i disordini avvenuti durante le sfide tra Pisa-Verona e Pisa-Fiorentina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa, mano dura sulla sicurezza: 50 daspo ai tifosi e 40 fogli di via

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