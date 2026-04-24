Paduli Bonavita ritira la candidatura a sindaco

Un nuovo sviluppo a Paduli: l’attuale candidato alla carica di sindaco ha comunicato ufficialmente di aver ritirato la propria candidatura. In un comunicato, ha ringraziato i sostenitori e ha invitato a condurre una campagna elettorale rispettosa e corretta. La decisione è stata resa nota attraverso una comunicazione formale, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della scelta.

Comunicato Stampa Ringraziamenti ai sostenitori e appello a una campagna elettorale corretta e rispettosa Con una comunicazione ufficiale, Daniele Bonavita ha annunciato il ritiro della propria candidatura alla carica di sindaco di Paduli. Una decisione maturata nelle ultime ore, a. Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Paduli, Bonavita ritira la candidatura a sindaco Notizie correlate Bonavita ritira la propria candidatura a sindaco di Paduli: “Venute meno le condizioni politiche”Tempo di lettura: < 1 minutoCon una comunicazione ufficiale, Daniele Bonavita ha annunciato il ritiro della propria candidatura alla carica di... Svolta a Paduli: Bonavita si ritira, crolla il progetto elettorale? Cosa sapere Daniele Bonavita annuncia il ritiro della candidatura alla carica di sindaco di Paduli.