SiAmo PADULI domani la presentazione della lista e del candidato sindaco Bonavita

Domani sera si terrà la presentazione ufficiale della lista “SiAmo PADULI” e del candidato sindaco Bonavita. L’evento si svolgerà alle 20:30 in Viale Libertà, davanti al Municipio. La presentazione segnerà l’apertura ufficiale della campagna elettorale per le amministrative in programma a breve. Sono stati invitati i cittadini e i rappresentanti delle forze politiche locali.

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