SiAmo PADULI domani la presentazione della lista e del candidato sindaco Bonavita
Domani sera si terrà la presentazione ufficiale della lista “SiAmo PADULI” e del candidato sindaco Bonavita. L’evento si svolgerà alle 20:30 in Viale Libertà, davanti al Municipio. La presentazione segnerà l’apertura ufficiale della campagna elettorale per le amministrative in programma a breve. Sono stati invitati i cittadini e i rappresentanti delle forze politiche locali.
Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 11 maggio, alle ore 20:30, in Viale Libertà, davanti al Municipio, si terrà la presentazione ufficiale della Lista n. 2 “SiAmo PADULI” e del candidato alla carica di Sindaco, l’Avv. Daniele Bonavita. Sarà un incontro aperto alla cittadinanza, pensato come occasione di confronto, partecipazione e condivisione di idee per il futuro della comunità. Nel corso della serata verranno presentati i candidati al Consiglio Comunale che accompagneranno il progetto civico di “SiAmo Paduli” nella competizione elettorale. La squadra è composta da Domenico Bozzi, Rossella Checola, Giuseppe Ciccone, Raffaele Carmine Ferravante, Rosanna La Rocca, Michele Lombardi, Daniel Mandato, Massimo Marmorale, Marco Mazzeo, Francesco Pio Minicozzi, Gianni Minicozzi e Stefano Zollo.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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