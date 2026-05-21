Siamo contro i test antidroga per gli studenti | è solo propaganda

Dopo l’arresto di uno studente di un istituto di Padova trovato con oltre 8 etti di hashish, un politico locale ha proposto di introdurre test antidroga nelle scuole della città. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che la considerano una misura efficace e altri che la definiscono propaganda. Al momento, non ci sono state decisioni ufficiali, ma la questione ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione del problema droga tra i giovani.

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