Siamo contro i test antidroga per gli studenti | è solo propaganda

Da padovaoggi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’arresto di uno studente di un istituto di Padova trovato con oltre 8 etti di hashish, un politico locale ha proposto di introdurre test antidroga nelle scuole della città. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che la considerano una misura efficace e altri che la definiscono propaganda. Al momento, non ci sono state decisioni ufficiali, ma la questione ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione del problema droga tra i giovani.

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Ha acceso una polemica importante la proposta del leader forzista padovano Lorenzo Innocenti che all'indomani dell'arresto di uno studente dell'istituto Bernardi di Padova trovato in possesso di oltre 8 etti di hashish, ha chiesto che venga inserito nel panorama scolastico padovano il test. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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