Siamo contro i test antidroga per gli studenti | è solo propaganda
Dopo l’arresto di uno studente di un istituto di Padova trovato con oltre 8 etti di hashish, un politico locale ha proposto di introdurre test antidroga nelle scuole della città. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che la considerano una misura efficace e altri che la definiscono propaganda. Al momento, non ci sono state decisioni ufficiali, ma la questione ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione del problema droga tra i giovani.
Ha acceso una polemica importante la proposta del leader forzista padovano Lorenzo Innocenti che all'indomani dell'arresto di uno studente dell'istituto Bernardi di Padova trovato in possesso di oltre 8 etti di hashish, ha chiesto che venga inserito nel panorama scolastico padovano il test. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Oggi in tutta Italia è sciopero del mondo della scuola. Siamo a fianco di insegnanti, studentesse e personale ATA contro i test invalsi, un ulteriore strumento di controllo e standardizzazione delle valutazioni senza attenzione alle necessità educative; contro la ri facebook
Il 14 maggio 1986, sul circuito del Paul Ricard, durante una sessione di test privata di F1, la Brabham guidata da Elio De Angelis perse l’alettone posteriore diventando incontrollabile. La vettura si ribaltò più volte e, dopo l’impatto contro le barriere, prese fuoc x.com
Beh, siamo ora al punto di test e correzione dei bug e la traduzione dovrebbe essere già completata. reddit