Legalità e prevenzione il cane antidroga Manco a lezione con gli studenti reggini

A Reggio Calabria, l’Arma dei carabinieri ha organizzato una lezione con un cane antidroga per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche legate alla legalità e alla prevenzione. L’attività rientra in un progetto volto a coinvolgere i giovani nelle iniziative di educazione civica e sicurezza. L’evento si è svolto presso le scuole locali, con il coinvolgimento diretto degli studenti e delle forze dell’ordine.

A Reggio Calabria si rinnova con forza l’impegno dell’Arma dei carabinieri nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni. In questo contesto si inserisce il progetto “InFormare”, iniziativa promossa dalla Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa) e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Gli studenti del Calcara a lezione di legalità con i carabinieriNell’ambito delle iniziative di diffusione della “Cultura della Legalità”, che ogni anno l’Arma dei Carabinieri ripropone in forza dei protocolli... Gli studenti del Novelli a lezione di legalità con i carabinieriUna mattinata dedicata alla legalità, al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei rischi che i giovani possono incontrare nella vita...