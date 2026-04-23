Il cerchio si stringe sui Carc Pronti a gruppo eversivo

Le autorità hanno effettuato perquisizioni nelle prime ore di martedì, su disposizione della procura di Napoli, nei confronti di membri del Partito dei Carc. L'operazione, condotta dalla Digos, ha coinvolto diversi obiettivi e si inserisce in un'indagine in corso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sui motivi specifici dell'azione, che sembra puntare a raccogliere elementi riguardo a presunti collegamenti e attività del gruppo.

Il cerchio si stringe attorno al Partito dei Carc dopo le perquisizioni condotte martedì all'alba dalla Digos su ordine della procura di Napoli. "Vi è fondato motivo di ritenere che gli indagati abbiano svolto un'attività che può concretamente configurarsi quale propedeutica alla costituzione di un'associazione con base a Napoli con caratteri eversivi che si richiama esplicitamente alle Brigate Rosse", si legge in un passaggio del decreto, dove si spiega la ratio dell'indagine che vede sei soggetti, di cui 3 dirigenti del partito, indagati con l'ipotesi di fare parte di un'associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza di carattere terroristico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il cerchio si stringe sui Carc. "Pronti a gruppo eversivo" Notizie correlate Leggi anche: Vandalismi e minacce con bottiglia rotta al parco: si stringe il cerchio sui responsabili Cantiere devastato al MuBa: la polizia stringe il cerchio sui protagonistiProcedono a pieno ritmo le indagini sul cantiere del Museo dei Bambini occupato dagli attivisti del comitato Mubasta, le barriere abbattute e il...