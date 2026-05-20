Si schianta in auto aggredisce gli infermieri e ruba l' ambulanza

Un automobilista coinvolto in un incidente stradale ha aggredito i sanitari intervenuti e successivamente ha preso il controllo di un'ambulanza, tentando di scappare. L'uomo, uscito di strada con la sua vettura, è stato soccorso dai soccorritori e, durante le operazioni, ha aggredito gli operatori. Dopo aver sottratto il veicolo di emergenza, ha cercato di allontanarsi, dirigendosi verso una destinazione non precisata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Un automobilista, finito fuori strada con la sua utilitaria, ha aggredito i sanitari della Croce rossa che erano intervenuti in suo soccorso e poi ha rubato l'ambulanza sulla quale lo stavano portando all'ospedale Maggiore e su quella ha tentato la fuga. L'episodio è avvenuto nelle ore a cavallo. 🔗 Leggi su Today.it

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