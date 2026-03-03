Cinque morti sospette in ambulanza indagato operatore Croce Rossa

Tra febbraio e l’estate del 2025, cinque anziani sono deceduti durante trasporti in ambulanza. Un operatore della Croce Rossa è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio plurimo. Le autorità stanno analizzando i casi e le circostanze di ciascun decesso. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti sulla gestione dei trasporti sanitari.

