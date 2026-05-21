Si ribalta con l' auto davanti al cimitero
Un incidente automobilistico si è verificato nei pressi del cimitero di Recale, vicino al confine con Capodrise. Una Fiat 500, condotta da un giovane residente nella zona, ha tamponato un'altra vettura, un’utilitaria con a bordo due ragazze, prima di ribaltarsi al centro della strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. Non sono ancora note le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.
Rocambolesco incidente stradale avvenuto nei pressi del cimitero di Recale, a confine con Capodrise.Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500, guidata da un giovane del posto, ha prima urtato un'utilitaria - su cui viaggiavano due ragazze - per poi ribaltarsi al centro della carreggiata. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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