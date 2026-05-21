Si ribalta con l' auto davanti al cimitero

Un incidente automobilistico si è verificato nei pressi del cimitero di Recale, vicino al confine con Capodrise. Una Fiat 500, condotta da un giovane residente nella zona, ha tamponato un'altra vettura, un’utilitaria con a bordo due ragazze, prima di ribaltarsi al centro della strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. Non sono ancora note le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

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Rocambolesco incidente stradale avvenuto nei pressi del cimitero di Recale, a confine con Capodrise.Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500, guidata da un giovane del posto, ha prima urtato un'utilitaria - su cui viaggiavano due ragazze - per poi ribaltarsi al centro della carreggiata. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La DISCARICA di SUPERCAR ROTTE di Dubai – MILIONI BUTTATI nel Deserto Sullo stesso argomento Leggi anche: Auto si ribalta vicino al cimitero: conducente incastrato nell’abitacolo Leggi anche: Si ribalta l’escavatore al cimitero, 64enne in ospedale Incidente a Salita Catena, con l'auto si ribalta dopo l'impatto contro il muretto: strada bloccata ift.tt/lBfrKVq ift.tt/hJT0A4f x.com Consiglio Auto - Utilizzo misto, strade di montagna reddit Provincia di Como: 73enne si ribalta con l’auto, liberato dai vigili del fuocoIntervento dei vigili del fuoco, del 118 e della polizia locale intorno alle 14 a Parè sulla provinciale 17. Per cause da chiarire l’auto con a un 73enne alla guida si è ribaltata, l’uomo è stato libe ... comozero.it Rocambolesco incidente sulla strada della Forra, coppia di turisti ottantenni si ribalta con l'auto (FOTO): in azione i soccorsi con l'elicotteroTREMOSINE. Momenti di paura sulla strada della Forra a Tremosine per un incidente stradale: dopo una carambola un'auto si è ribaltata, feriti un uomo e una donna di 88 e 80 anni. L'allarme è scattato ... ildolomiti.it