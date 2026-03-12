Auto si ribalta vicino al cimitero | conducente incastrato nell’abitacolo

Nella serata di oggi a Fidenza, un’auto si è ribaltata lungo via Padre Edoardo Spiessens, vicino al cimitero cittadino. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo e sono intervenuti i soccorritori per estrarlo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Incidente in via Padre Edoardo Spiessens intorno alle 19.45. Intervento dei vigili del fuoco per liberare l’automobilista, portato all’ospedale di Vaio Momenti di paura nella serata di oggi a Fidenza, dove un’auto si è ribaltata lungo via Padre Edoardo Spiessens, nei pressi del cimitero cittadino. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.45 e, secondo le prime informazioni, non avrebbe coinvolto altri veicoli. A seguito dell’impatto il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Fidenza, che ha lavorato per liberare l’automobilista dal veicolo ribaltato. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato ai sanitari e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

