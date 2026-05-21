Omicidio pasticciera di Roncade Treviso dopo 35 anni c' è un indagato
Dopo più di trentacinque anni, si è arrivati a un nuovo sviluppo nel caso dell’omicidio di una pasticciera avvenuto nel 1991 a Roncade, in provincia di Treviso. La vittima, identificata come Sandra Casagrande, fu trovata morta nel suo negozio, con 22 ferite da taglio. La svolta è arrivata grazie a nuovi elementi investigativi che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un sospettato. La procura sta ora valutando le nuove prove raccolte.
Un uomo di 57 anni residente in provincia di Treviso è indagato per l'omicidio di Sandra Casagrande, pasticciera di Roncade (Treviso), uccisa con 22 pugnalate la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. Gli investigatori stanno verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.,, Secondo quanto si è appreso, la svolta investigativa, in capo alla Procura della Repubblica di Treviso, nasce da ulteriori analisi scientifiche eseguite sui reperti, che hanno consentito di isolare un profilo genetico maschile rimasto per lungo tempo senza attribuzione nonché dal successivo confronto con la Banca Dati Nazionale del Dna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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