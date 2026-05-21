Omicidio pasticciera di Roncade Treviso dopo 35 anni c' è un indagato

Dopo più di trentacinque anni, si è arrivati a un nuovo sviluppo nel caso dell’omicidio di una pasticciera avvenuto nel 1991 a Roncade, in provincia di Treviso. La vittima, identificata come Sandra Casagrande, fu trovata morta nel suo negozio, con 22 ferite da taglio. La svolta è arrivata grazie a nuovi elementi investigativi che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un sospettato. La procura sta ora valutando le nuove prove raccolte.

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