Si parla di film brutti e non solo con Paul Bompart

Sabato 23 maggio alle 17 si svolgerà l’ottavo appuntamento della rassegna “i sabati al cortile”, organizzata da Ivano Mazzani. L’evento si terrà nel cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna. La serata sarà dedicata alla discussione sui “film brutti” e coinvolgerà anche Paul Bompart. La manifestazione si inserisce in un ciclo di incontri settimanali che si tengono in diverse location della città.

Sabato 23 maggio alle 17, nel cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna, si terrà l’ottavo incontro della rassegna “i sabati al cortile”, curata da Ivano Mazzani. Il cinema è spesso un tema centrale nelle nostre conversazioni e fa parte della nostra quotidianità. Siamo invitati a riflettere sul. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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