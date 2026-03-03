‘Boutique’ sarà il nuovo film horror con Paul Giamatti

È stato annunciato che Paul Giamatti, attore noto per le sue numerose interpretazioni, sarà il protagonista di Boutique, un nuovo film horror diretto da Jim Gavin. La notizia è stata comunicata poche ore fa e conferma la collaborazione tra l’attore e il regista per un progetto che si inserisce nel genere horror. Il film è attualmente in fase di produzione.

E' notizia di poche ore fa che Paul Giamatti, due volte candidato al Premio Oscar, sarà il protagonista del nuovo film horror dal titolo Boutique, diretto da Jim Gavin. Giamatti interpreterà il turista americano Calvin che "si reca nella misteriosa cittadina costiera inglese che ha ispirato l'opera del suo autore solitario preferito, ma che invece si ritrova invischiato in una società segreta omicida che permea l'intera città". Scopriamo quando inizieranno le riprese e tutti i dettagli sulla sinossi ufficiale. Il film segna il debutto di Gavin alla regia di un lungometraggio, riunendolo con Touchy Feely, produttrice della serie AMC Lodge 49. Giamatti invece, ufficialmente protagonista del film, ha dichiarato: "Sono davvero emozionato di far parte di questo progetto e di poter collaborare con Touchy Feely con XYZ.