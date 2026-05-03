come il resident evil del regista di weapons si differenzia dal videogioco e dai film di paul ws anderson

Il nuovo film di Zach Cregger, noto per aver diretto Barbarian e Weapons, si distingue dalla saga di Resident Evil del regista di Weapons e dai film di Paul W.S. Anderson. La produzione, che si inserisce nel genere horror, si differenzia per alcune scelte narrative e stilistiche rispetto alle versioni precedenti. Non sono state ancora divulgate dettagli sulla trama, ma l'intenzione sembra essere quella di offrire una interpretazione diversa del franchise.

Tra tutti gli assegni in bianco che lo sceneggiatore e regista Zach Cregger poteva incassare dopo il successo di Barbarian e Weapons, Resident Evil sembra una scelta particolarmente interessante. Negli ultimi dieci anni, la tendenza dei creativi è stata quella di sfruttare le proprietà intellettuali come punto di partenza per le proprie idee indipendenti, ma Cregger si unisce alla crescente schiera di registi come Nia DaCosta o Chloé Zhao che fanno l'inverso, affrontando una proprietà di grande nome dopo il successo di alcuni film indipendenti e, cavolo, il primo trailer anticipa qualcosa di fenomenale. Resident Evil, in uscita il 18 settembre, si ispira ai giochi classici e racconta una storia nuova.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come il Resident Evil del regista di Weapons si differenzia dal videogioco e dai film di Paul W.S. Anderson

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