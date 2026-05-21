U na carriera lunga 46 anni, 23 film, tra cui diversi capolavori ( Parla con lei, Tutto su mia madre ). Pedro Almodóvar con Amarga Navidad (Natale amaro), in concorso a Cannes, nonostante sia nelle sale spagnole da marzo, è la prova che si può anche invecchiare benissimo dietro la macchina da presa. Che il declino non è scontato, che la vita e la realtà offrono continui trampolini per lanci stratosferici a patto di saper raccontare. Al Festival del Cinema di Cannes: Farhadi e Almodovar, ma nessun italiano X Leggi anche › Addio a Marisa Paredes, attrice e musa di Pedro Almodóvar Amarga Navidad: la trama dell’ultimo film di Pedro Almodóvar. Ed è proprio intorno a questo che gira l’ultimo film del regista della Mancha. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si intitola "Amarga Navidad" (Natale amaro), ed è la prova che si può anche invecchiare benissimo dietro la macchina da presa

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