A pranzo la domenica il debutto di Mariella Sellitti dietro alla macchina da presa

Domenica a pranzo è stato il titolo del primo film diretto da Mariella Sellitti, che ha esordito come regista. La pellicola rappresenta il primo lavoro di Sellitti nel ruolo di regista, dopo aver studiato con Ugo Pirro. La presentazione si è svolta a Roma, con la presenza di alcuni membri della produzione e del cast. La produzione del film è stata completata prima della sua debutto ufficiale.

ROMA – Debutto dietro alla macchina da presa per Mariella Sellitti, allieva di Ugo Pirro e sceneggiatrice per la popolare serie tv Don Matteo, “A pranzo la domenica” vede protagonista Lorenza Indovina (Qualunquemente) all’interno di un ricco cast comprendente Tony Laudadio (Habemus Papam), Antonio Serrano (Vite strozzate), Fabrizia Sacchi (Berlinguer – La grande ambizione), Eleonora Pieroni (The contract), Patrizia Loreti (Come un gatto in tangenziale), Valentina Acca (serie tv L’amica geniale), Simone Francia (Le strade del crimine), Giovanni Visentin (Sanguepazzo), Anna Rita Del Piano (Che bella giornata) e Roberta Garzia (Ma quando arrivano le ragazze?), con la partecipazione di Cesare Bocci (serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore).🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “A pranzo la domenica”, il debutto di Mariella Sellitti dietro alla macchina da presa Notizie correlate John Travolta torna dietro la macchina da presa: “Propeller One-Way Night Coach” racconta l’epoca d’oro dell’aviazioneC’è un momento, nella storia del cinema, in cui il viaggio smette di essere solo uno spostamento e diventa un rito di passaggio. Fermo celebra Dondero: “Cinéma mon amour”, mostra inedita tra set, star e vita dietro la macchina da presa dal 2026.Fermo rende omaggio a Mario Dondero con la mostra “Cinéma mon amour”, un percorso fotografico inedito che ripercorre il suo intenso legame con il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A pranzo la domenica: Mariella Sellitti debutta alla regia; A pranzo la domenica, arriva a Roma il film di Mariella Sellitti con Lorenza Indovina e Cesare Bocci sulla rinascita in provincia; Dal 14 maggio al cinema ‘A pranzo la domenica’; Il Trailer Ufficiale del Film di Mariella Sellitti, con Lorenza Indovina e Cesare Bocci - HD. A Pranzo la DomenicaA Pranzo la Domenica, scheda del film di Mariella Sellitti, con Lorenza Indovina e Cesare Bocci, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, i ... comingsoon.it A pranzo la domenica, la commedia corale con Lorenza Indovina e Cesare BocciSceneggiato dalla stessa Mariella Sellitti, A pranzo la domenica è una commedia corale umana e amara, ispirata con umiltà e affetto al cinema di Pietro Germi e Antonio Pietrangeli e al teatro di ... tg24.sky.it Cinema. “A pranzo la domenica” segna il debutto dietro la macchina da presa della sceneggiatrice di “Don Matteo” Mariella Sellitti. In sala dal 14 Maggio. GUARDA il trailer Se vale un racconto su www.telecorriere.it c’è. CENTOSESSANTA MILA persone già l - facebook.com facebook