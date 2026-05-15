Da Parallel Tales di Asghar Farhadi alla Vénus éelectrique che ha aperto la kermesse aspettando Amarga navidad di Pedro Almodóvar

La 79ª edizione del festival cinematografico si apre con l'anteprima della Vénus électrique, un film che ha attirato l’attenzione fin da subito. La serata è proseguita con la presentazione di Amarga Navidad, opera di Pedro Almodóvar, mentre tra le proiezioni più attese figura Parallel Tales, diretto da Asghar Farhadi. L’affiche ufficiale mostra due attrici note, Susan Sarandon e Geena Davis, accompagnando le immagini della manifestazione. La kermesse si svolge in un clima di grande fermento, con numerosi film e ospiti previsti nelle prossime giornate.

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S e l’affiche della 79esima edizione ritrae due donne iconiche, Susan Sarandon e Geena Davis, protagoniste di Thelma e Louise, al terzo giorno di festival già contiamo due film che hanno al centro “donne che vissero due volte”: Parallel Tales di Asghar Farhadi, in concorso, e il film di apertura, la Vénus électrique di Pierre Salvadori, Aspettando Amarga Navidad di Pedro Almodóvar che passerà in concorso il 19 maggio per uscire immediatamente al cinema. Peter Jackson lascia la sua impronta a Cannes 2026, sul “Chemin d’etoiles” X Leggi anche › “Un eroe” di Asghar Farhadi: la recensione di Paolo Mereghetti Vertigo, il film di Alfred Hitchocock... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Parallel Tales di Asghar Farhadi alla Vénus éelectrique che ha aperto la kermesse, aspettando Amarga navidad di Pedro Almodóvar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video HISTOIRES PARALLÈLES Bande Annonce (2026) Isabelle Huppert, Virginie Efira Sullo stesso argomento Amarga Navidad | il nuovo film di Pedro AlmodóvarArriverà il 21 maggio il nuovo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, con protagonisti Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón,... Pedro Almodovàr è tornato: ‘Amarga Navidad’ il suo nuovo film, nelle sale a maggioPer tutti i fan del cinema onirico e profondissimo di Pedro Almodovàr ci sono buone notizie. Isabelle Huppert sul carpet del Festival di Cannes per la premiere di Parallel Tales. x.com Festival di Cannes 2026: donne allo specchioDa Parallel Tales di Asghar Farhadi alla Vénus éelectrique che ha aperto la kermesse, aspettando Amarga navidad di Pedro Almodóvar, il festival celebra doppi, rispecchiamenti e donne che vissero due v ... iodonna.it Raccomandazione xianxia.. reddit Parallel Tales, la recensione: Asghar Farhadi e il potere dell'immaginazioneParallel Tales recensione film 2026 trama e critica di Parallel Tales di Asghar Farhadi in concorso al Festival di Cannes 2026 ... comingsoon.it