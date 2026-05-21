Si è dimesso il direttore dell' Agenzia per la cybersicurezza Frattasi

Da agi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha rassegnato le dimissioni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta. L'ente si occupa di questioni legate alla sicurezza informatica e alla protezione delle infrastrutture digitali del Paese. La sua uscita arriva in un momento di attenzione crescente sulla tutela dei sistemi informatici nazionali. Al momento, non sono stati comunicati eventuali provvedimenti successivi o nomine interim.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI - A quanto si apprende, si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'Agenzia dal marzo 2023. . 🔗 Leggi su Agi.it

si 232 dimesso il direttore dell agenzia per la cybersicurezza frattasi
© Agi.it - Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza Frattasi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cybersicurezza: si è dimesso Frattasi, direttore dell’Agenzia nazionale. Lo sostituirà QuaciviROMA – Si è dimesso il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Frattasi. Attesa la nuova nomina del CdmRoma, 21 maggio 2026 – Si è dimesso oggi il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il prefetto Bruno Frattasi era alla guida...

agenzia si è dimesso ilAgenzia per la cybersicurezza: il direttore Bruno Frattasi si dimetteSi è dimesso il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'Agenzia dal marzo del 2023. Sarà Andrea Quacivi, l’ex amministratore delegato di Sogei, il ... tg.la7.it

agenzia si è dimesso ilSi è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Frattasi. Attesa la nuova nomina del CdmIl prefetto era alla guida dell’ente per la sicurezza informatica italiana da marzo 2023. Tra i papabili successori ci sarebbe l’ad di Sogei, Andrea Quacivi ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web