Si è dimesso il direttore dell' Agenzia per la cybersicurezza Frattasi

Il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha rassegnato le dimissioni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta. L'ente si occupa di questioni legate alla sicurezza informatica e alla protezione delle infrastrutture digitali del Paese. La sua uscita arriva in un momento di attenzione crescente sulla tutela dei sistemi informatici nazionali. Al momento, non sono stati comunicati eventuali provvedimenti successivi o nomine interim.

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