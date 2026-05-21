Si è dimesso Bruno Frattasi direttore generale dell’agenzia per la Cybersicurezza

Il prefetto Bruno Frattasi ha rassegnato le dimissioni dalla posizione di direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La sua uscita dalla guida dell’agenzia avviene in un momento di attenzione crescente sulle tematiche legate alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati. La sua successione sarà comunicata nelle prossime settimane dalle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui