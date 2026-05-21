Si è dimesso Bruno Frattasi direttore generale dell’agenzia per la Cybersicurezza

Da webmagazine24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto Bruno Frattasi ha rassegnato le dimissioni dalla posizione di direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La sua uscita dalla guida dell’agenzia avviene in un momento di attenzione crescente sulle tematiche legate alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati. La sua successione sarà comunicata nelle prossime settimane dalle autorità competenti.

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(Adnkronos) – A quanto si apprende il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso da direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida di Acn nel 2023.  —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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