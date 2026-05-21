Si difende in tribunale parlando anche in latino la sentenza del tribunale di Torino sull' avvocato ecclesiastico accusato di sostituzione di persona
Si è svolta a Torino la discussione in tribunale dell’avvocato ecclesiastico accusato di aver sostituito un’altra persona. Durante l’udienza, l’imputato ha parlato in parte anche in latino. La sentenza è arrivata nei giorni scorsi: il giudice ha assolto l’imputato perché il fatto è stato giudicato di lieve entità. Il processo si riferisce a un procedimento di primo grado contro un uomo di 62 anni.
Assolto per tenuità del fatto. Nei giorni scorsi, a Torino, è terminato così il processo di primo grado al 62enne M.B., accusato di sostituzione di persona. Era finito nei guai perché, nel 2024, aveva inviato a un legale del foro torinese una mail firmandosi come “dott. avv.”, pur non essendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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