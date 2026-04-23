Aiuta un amico e finisce nei guai | processo all’avvocato ecclesiastico che si difende parlando anche in latino

Un avvocato ecclesiastico si trova sotto processo dopo aver assistito un amico, finendo coinvolto in un procedimento giudiziario. Durante l’udienza, l’uomo ha scelto di parlare anche in latino, difendendosi dalle accuse. In aula, ha dichiarato di aver già affrontato situazioni simili in passato e di non lasciarsi intimidire dalle accuse mosse contro di lui.

“Non è la prima volta che mi trovo in questa situazione. Da anni vogliono infangarmi, ma non ci riusciranno. Sic et simpliciter (così e semplicemente, ndr), è tutto un grande equivoco”. Così, martedì 21 aprile al tribunale di Torino, l’avvocato ecclesiastico M.B. ha provato a difendersi.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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