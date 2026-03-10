Ex Ilva tutti presentano ricorso contro la sentenza del Tribunale di Milano sull' Autorizzazione Integrata Ambientale

Tutti gli attori coinvolti hanno presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Milano riguardo all'autorizzazione integrata ambientale dell'ex Ilva. La disputa riguarda la validità e l'applicabilità delle autorizzazioni ambientali rilasciate per lo stabilimento. La questione è ora sottoposta a un nuovo iter giudiziario che coinvolge vari soggetti interessati.

È battaglia legale sulla sentenza del Tribunale di Milano sull’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) all’ex Ilva. Ieri, alla scadenza dei termini per l’impugnazione, hanno presentato “reclamo” - questo il termine tecnico - sia le amministrazioni straordinarie di Acciaierie d’Italia e di Ilva, sia i cittadini di Taranto che insieme all’associazione “Genitori Tarantini” hanno attivato anni fa il giudizio a Milano, sede legale dell’azienda. Per l’azienda, sono stati predisposti un ricorso di 200 pagine di Ilva (proprietaria degli impianti) e un altro di circa 100 di Acciaierie (gestore degli impianti) che poi verranno discussi insieme. La... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

