Si complica anche la pesca Un’app per registrare le catture O si rischia una multa di 3000 euro
La situazione della pesca sportiva si fa più complessa con l’introduzione di una nuova applicazione dedicata alla registrazione delle catture. Chi utilizza questa app rischia una multa fino a 3000 euro se non la utilizza correttamente o se non rispetta le norme stabilite. La novità ha suscitato reazioni tra gli appassionati, che si trovano a dover adattare le proprie abitudini alle nuove regole imposte dalla tecnologia. La misura mira a monitorare meglio le attività di pesca e garantire il rispetto delle normative vigenti.
Quando una app cambia il mondo. Quanto meno il mondo della pesca sportiva e da diporto: infatti è entrato in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il DD 0194803 sulle "Misure della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa" e del suo allegato intitolato: "Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto direttoriale n. 0194803 del 27 aprile 2026". In pratica è adottato un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell’ambito della pesca sportiva o ricreativa. Tutte le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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