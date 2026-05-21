La situazione della pesca sportiva si fa più complessa con l’introduzione di una nuova applicazione dedicata alla registrazione delle catture. Chi utilizza questa app rischia una multa fino a 3000 euro se non la utilizza correttamente o se non rispetta le norme stabilite. La novità ha suscitato reazioni tra gli appassionati, che si trovano a dover adattare le proprie abitudini alle nuove regole imposte dalla tecnologia. La misura mira a monitorare meglio le attività di pesca e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Quando una app cambia il mondo. Quanto meno il mondo della pesca sportiva e da diporto: infatti è entrato in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il DD 0194803 sulle "Misure della rendicontazione dell’attività di pesca ricreativa" e del suo allegato intitolato: "Modalità, termini e procedure per l’attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto direttoriale n. 0194803 del 27 aprile 2026". In pratica è adottato un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell’ambito della pesca sportiva o ricreativa. Tutte le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si complica anche la pesca. Un’app per registrare le catture. O si rischia una multa di 3000 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LICENZA DI PESCA IN MARE 2026 TUTORIAL RINNOVO

Sullo stesso argomento

Ci sono 30 località in Ticino in cui si rischia la multa per eccesso di velocità: c'è anche ChiassoNuovi controlli della velocità in Ticino, con una presenza capillare di postazioni mobili e semi-stazionarie distribuite su tutto il territorio...

Leggi anche: Targa per i monopattini obbligatoria dal 17 maggio, chi non si mette in regola rischia la multa fino a 400 euro