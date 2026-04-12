Ci sono 30 località in Ticino in cui si rischia la multa per eccesso di velocità | c' è anche Chiasso

Nel Canton Ticino sono state installate numerose postazioni di controllo della velocità, tra cui unità mobili e semi-stazionarie, che coprono diciotto località. Tra queste si trova anche Chiasso, dove i controlli sono stati intensificati. Questi dispositivi sono stati posizionati in modo da monitorare costantemente il rispetto dei limiti di velocità su strade e autostrade del territorio.