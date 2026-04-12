Ci sono 30 località in Ticino in cui si rischia la multa per eccesso di velocità | c' è anche Chiasso
Nel Canton Ticino sono state installate numerose postazioni di controllo della velocità, tra cui unità mobili e semi-stazionarie, che coprono diciotto località. Tra queste si trova anche Chiasso, dove i controlli sono stati intensificati. Questi dispositivi sono stati posizionati in modo da monitorare costantemente il rispetto dei limiti di velocità su strade e autostrade del territorio.
Nuovi controlli della velocità in Ticino, con una presenza capillare di postazioni mobili e semi-stazionarie distribuite su tutto il territorio cantonale. L’obiettivo resta quello di prevenire incidenti e moderare la velocità, in particolare sulle principali direttrici di traffico, comprese.🔗 Leggi su Quicomo.it
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