Targa per i monopattini obbligatoria dal 17 maggio chi non si mette in regola rischia la multa fino a 400 euro

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 maggio sarà obbligatorio esporre una targa sui monopattini elettrici. Chi non si adegua potrebbe ricevere una multa fino a 400 euro. La misura riguarda tutti i veicoli in circolazione e mira a regolamentare meglio l’uso dei monopattini nelle aree urbane. La disposizione è stata annunciata per migliorare la tracciabilità e la sicurezza di questi mezzi. I possessori sono invitati a rispettare la nuova normativa per evitare sanzioni e garantire una circolazione più ordinata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scatta la mini rivoluzione per i possessori di monopattini elettrici. Dal 17 maggio diventa obbligatoria la targa. Si tratta solo del primo step, perché da luglio si dovrà anche avere l'assicurazione Rc auto. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state presentate oltre 40 mila. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Targa monopattini elettrici obbligatoria dal 16 maggio: come richiederla, procedura e costi

Video Targa monopattini elettrici obbligatoria dal 16 maggio: come richiederla, procedura e costi

Sullo stesso argomento

Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euro(Adnkronos) – Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026.

Monopattini elettrici: obbligo di targa e assicurazione dal 16 maggio. Multe fino a 400 euroROMA – Scatta l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici in Italia a partire dal 16 maggio 2026.

targa per i monopattiniMonopattini elettrici, obbligo di targa entro il domani, ma c'è rischio ritardiIl contrassegno va richiesto sul Portale dell'automobilista o rivolgendosi ad una agenzia di pratiche auto. Tra bollo, diritti di motorizzazione e costi di produzione, il costo finale dell'operazione ... rainews.it

targa per i monopattiniCome richiedere la targa per il monopattino: l’obbligo dal 16 maggio, multe fino a 400 euro e sequestro, la guida alle novitàNuovo codice della strada, entro il 16 maggio 2026 i monopattini elettrici devono essere dotati di un contrassegno identificativo da richiedere sul Portale dell'Automobilista. Costo: circa 35 euro. Il ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web