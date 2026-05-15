Targa per i monopattini obbligatoria dal 17 maggio chi non si mette in regola rischia la multa fino a 400 euro

Dal 17 maggio sarà obbligatorio esporre una targa sui monopattini elettrici. Chi non si adegua potrebbe ricevere una multa fino a 400 euro. La misura riguarda tutti i veicoli in circolazione e mira a regolamentare meglio l’uso dei monopattini nelle aree urbane. La disposizione è stata annunciata per migliorare la tracciabilità e la sicurezza di questi mezzi. I possessori sono invitati a rispettare la nuova normativa per evitare sanzioni e garantire una circolazione più ordinata.

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