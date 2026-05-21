Si cerca Christian | l' ultimo avvistamento a Monza

Viene diffuso un appello pubblico a Monza per trovare Christian, con un messaggio sui social che invita i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti. L'invito è rivolto ai residenti della zona, con l'indicazione di contattare immediatamente il 112 in caso di incontri con la persona scomparsa. Fino a ora, non sono stati forniti dettagli sulla sua descrizione o sui motivi della scomparsa. Le forze dell'ordine stanno seguendo le segnalazioni ricevute.

Un accorato appello sui social e un invito ai monzesi: “Se lo avete visto o lo incontrate allertate subito il 112”. A lanciarlo è la sorella di Christian Latini, un uomo di 45 anni che da una settimana si è allontanato dalla sua casa di Milano. L’ultimo avvistamento risale a ieri, mercoledì 20. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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