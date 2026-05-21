Si cerca Christian | l' ultimo avvistamento a Monza

Da monzatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene diffuso un appello pubblico a Monza per trovare Christian, con un messaggio sui social che invita i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti. L'invito è rivolto ai residenti della zona, con l'indicazione di contattare immediatamente il 112 in caso di incontri con la persona scomparsa. Fino a ora, non sono stati forniti dettagli sulla sua descrizione o sui motivi della scomparsa. Le forze dell'ordine stanno seguendo le segnalazioni ricevute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un accorato appello sui social e un invito ai monzesi: “Se lo avete visto o lo incontrate allertate subito il 112”. A lanciarlo è la sorella di Christian Latini, un uomo di 45 anni che da una settimana si è allontanato dalla sua casa di Milano. L’ultimo avvistamento risale a ieri, mercoledì 20. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il Monza cerca altri tre punti per la Serie A, il Mantova vuole l'ultimo passo salvezza: derby lombardo di fuoco al MartelliMantova, 30 aprile 2026 – Il blitz vincente a Bolzano in casa del Sudtirol ha messo il Mantova in una posizione privilegiata nella serrata volata per...

Federica Galassati scomparsa a Roma: l’ultimo avvistamento in metro e l’appello disperato della famigliaChi è Federica Galassati e cosa è successo a Roma? È scomparsa nel nulla e con il passare delle ore cresce l’angoscia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web