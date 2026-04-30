Il Monza cerca altri tre punti per la Serie A il Mantova vuole l' ultimo passo salvezza | derby lombardo di fuoco al Martelli

Il Mantova si prepara a sfidare il Monza in un derby lombardo al Martelli, con l’obiettivo di ottenere altri tre punti e avvicinarsi alla salvezza in Serie B. La squadra ha recentemente vinto in trasferta contro il Sudtirol, rafforzando la propria posizione nella corsa alla permanenza. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre coinvolte nella lotta per la classifica.

Mantova, 30 aprile 2026 – Il blitz vincente a Bolzano in casa del Sudtirol ha messo il Mantova in una posizione privilegiata nella serrata volata per la permanenza in serie B. Mancano infatti ancora due giornate e i biancorossi hanno un vantaggio di sei punti sull’Empoli, che chiude la zona play out e con il quale, però, sono in svantaggio negli scontri diretti. Domani, ore 15, i virgiliani ospitano il Monza secondo in classifica e in piena lotta promozione. I brianzoli sono obbligati a vincere per proseguire il testa a testa con il Frosinone: con due vittorie sarebbero in Serie A. Ma il Mantova non intende affatto recitare la parte della vittima predestinata ed è deciso a fare la festa salvezza insieme ai suoi tifosi, attesi particolarmente numerosi al “Martelli”.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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