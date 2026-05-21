Sì all’adeguamento sismico Quasi sei milioni per la Grandi

È stato approvato l’adeguamento sismico della scuola primaria e dell’infanzia Grandi a Tolentino. La conferenza dei servizi speciale si è conclusa con esito positivo, permettendo di avviare i lavori di messa in sicurezza dell’edificio. La cifra stanziata per l’intervento si aggira intorno ai sei milioni di euro. La decisione è arrivata dopo un iter di valutazioni e incontri tra le autorità competenti, che hanno dato il via libera ai lavori di adeguamento.

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