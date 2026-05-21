Sì all’adeguamento sismico Quasi sei milioni per la Grandi

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato l’adeguamento sismico della scuola primaria e dell’infanzia Grandi a Tolentino. La conferenza dei servizi speciale si è conclusa con esito positivo, permettendo di avviare i lavori di messa in sicurezza dell’edificio. La cifra stanziata per l’intervento si aggira intorno ai sei milioni di euro. La decisione è arrivata dopo un iter di valutazioni e incontri tra le autorità competenti, che hanno dato il via libera ai lavori di adeguamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Via libera all’ adeguamento sismico della scuola primaria e dell’infanzia Grandi, a Tolentino. L’ultima conferenza dei servizi speciale si è conclusa positivamente. L’intervento prevede un investimento complessivo di 5 milioni e 859.442 euro e riguarda uno dei principali plessi della città. Il progetto punta all’adeguamento sismico dei corpi A e B dell’edificio; per il corpo A sono previsti demolizione e ricostruzione di una porzione del fabbricato, oltre al rinforzo strutturale di travi e pilastri e opere di miglioramento della sicurezza delle tamponature e dei solai. Per il corpo B, previste la demolizione e ricostruzione completa con una nuova struttura intelaiata in cemento armato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

s236 all8217adeguamento sismico quasi sei milioni per la grandi
© Ilrestodelcarlino.it - Sì all’adeguamento sismico. Quasi sei milioni per la Grandi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Perugia, oltre 2 milioni di euro per l'adeguamento sismico dell'Istituto "Silone"Edilizia scolastica, oltre 2 milioni di euro per l'adeguamento dell'Istituto "Ignazio Silone" di Perugia.

Adeguamento sismico e miglioramento efficienza energetica Liceo “Mancini” di Avellino, pubblicato avviso di gara da oltre 13 milioniPubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Avviso relativo al procedimento di affidamento della progettazione esecutiva e della...

Edifici residenziali, il rischio sismico costa quasi 4 miliardi di euro all’anno12/12/2025 - Il rischio sismico sugli edifici residenziali italiani pesa quasi 4 miliardi di euro all’anno; Lombardia, Piemonte e Sicilia sono le regioni con il patrimonio immobiliare più esposto. Con ... edilportale.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web