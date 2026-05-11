Adeguamento sismico e miglioramento efficienza energetica Liceo Mancini di Avellino pubblicato avviso di gara da oltre 13 milioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea un avviso di gara che riguarda il progetto di adeguamento sismico e miglioramento dell’efficienza energetica del Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino. La procedura, per un importo superiore a 13 milioni di euro, comprende la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori necessari. La pubblicazione segna l’avvio delle procedure di affidamento per i lavori di ristrutturazione.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Avviso relativo al procedimento di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’efficienza energetica del Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino. La procedura di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Marco Bolognesi (@Darth12351) / Posts x.com

Adeguamento sismico e miglioramento dell’efficienza energetica del Mancini, pubblicato l’avviso di gara da oltre 13 milioniPubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Avviso relativo al procedimento di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e miglior ... irpinianews.it