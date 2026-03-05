Perugia oltre 2 milioni di euro per l' adeguamento sismico dell' Istituto Silone

A Perugia sono stati stanziati più di 2 milioni di euro per l'adeguamento sismico dell'Istituto

Edilizia scolastica, oltre 2 milioni di euro per l'adeguamento dell'Istituto "Ignazio Silone" di Perugia. Il Comune, con delibera n.98 del 04032026, ha approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico della scuola primaria, per un importo complessivo di 2.577.922,99 euro. Il Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 ha decretato di assegnare all'intervento l’importo complessivo di 2.577.922,99 euro, di cui 1. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Lotta alla povertà, oltre 3 milioni di euro per la Zona sociale 2 Perugia-Torgiano-CorcianoI fondi per gli anni 2023-25 sonoa favore dei percettori di assegno di inclusione e di persone che si trovano in condizione di povertà estrema e...

Giarre, oltre un milione di euro per la riqualificazione della palestra dell'Istituto "Leonardo"La Città Metropolitana di Catania incassa un nuovo e rilevante risultato sul fronte dell'edilizia scolastica.

