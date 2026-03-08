Un comitato ambientalista ha manifestato nuovamente nell’oasi naturalistica tra Casciana Terme Lari e Ponsacco, esponendo un lenzuolo bianco con la scritta

PONSACCO "Ora tagliateci anche noi". Con questa scritta su un lenzuolo bianco il comitato "Salviamo l'oasi I Poggini" è tornato a protestare nell'oasi naturalistica al confine tra i comuni di Casciana Terme Lari e Ponsacco. In quello stesso lembo di terra dove è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra (interamente nel territorio di Casciana Terme Lari, ma a due metri dal confine con Ponsacco) di 14 ettari tra vigneti e oliveti, animali e natura incontaminata. Intanto sono 210 le firme raccolte dallo stesso comitato presieduto da Alessandro Piceni Belli sul sito change.org. "Ci siamo ritrovati stamani (ieri mattina, ndr) – dice Piceni Belli – per tenere alta l'attenzione su questa oasi e per ribadire la nocontrarietà al parco fotovoltaico di 19 ettari.

© Lanazione.it - Mega parco fotovoltaico. Altra protesta del comitato: "Ora tagliateci anche noi"

Mega parco fotovoltaico. No di Comune e MazzeoPONSACCO La contrarietà al parco fotovoltaico al confine tra i comuni di Casciana Terme Lari e Ponsacco, ai Poggini, è bipartisan.

