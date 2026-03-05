Si aggira con fare sospetto tra le auto parcheggiate ma doveva essere ai domiciliari | arrestato a Cantù

Un uomo è stato arrestato a Cantù dopo essere stato trovato in strada mentre si aggirava tra le auto parcheggiate, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. La polizia lo ha fermato e portato in questura. L’episodio è avvenuto nel centro cittadino e ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno effettuato il controllo. L’uomo è stato quindi condotto in carcere.

Era agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso in strada mentre si aggirava tra alcune auto in sosta. Per questo un 23enne marocchino residente a Capiago Intimiano è stato arrestato nel pomeriggio del 4 marzo 2026 dai carabinieri della stazione di Cantù con l’accusa di evasione. Il giovane è stato individuato durante un normale servizio di controllo del territorio. La pattuglia dell’Arma lo ha notato mentre si trovava in una pubblica via di Cantù con un atteggiamento ritenuto sospetto, nei pressi di alcune vetture parcheggiate. I militari hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito. Dagli accertamenti è emerso che il 23enne era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Cantù e non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

