Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Robert Downey Jr. ha sorpreso Chris Evans mostrando un perizoma di Channing Tatum, creando un momento inaspettato. La reunion degli attori Marvel ha festeggiato l’anniversario di Avengers e la release di Doomsday al cinema, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La scena ha coinvolto i protagonisti in un'interazione imprevista e molto discussa.

Un gentile e sensuale omaggio ha animato la reunion Marvel che ha celebrato l'anniversario di Avengers e l'arrivo al cinema di Doomsday. La reunion che i fan Marvel attendevano con ansia si è consumata sul palco degli Oscar 2026. Le star Robert Downey Jr. e Chris Evans hanno animato la cerimonia ospitata dal Dolby Theatre di Los Angeles con un gustoso siparietto che ha coinvolto il. perizoma di Channing Tatum. La reunion, annunciata nei giorni scorsi per alimentare l'hype in vista della diretta live della notte degli Oscar, ha visto Downey ed Evans riuniti per presentare i premi per la miglior sceneggiatura originale e non, che hanno visto il trionfo, rispettivamente, di Ryan Coogler per I peccatori e Paul Thomas Anderson per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026: Robert Downey Jr. sorprende Chris Evans con il perizoma di Channing Tatum

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