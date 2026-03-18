NBA i Thunder staccano il pass playoff grazie a un super Shai Ko gli Heat di Fontecchio

Gli Oklahoma City Thunder hanno conquistato un biglietto per i playoff NBA 20252026 grazie a una prestazione eccezionale di Shai. La squadra ha battuto gli Heat, eliminando la squadra di Fontecchio dalla corsa ai playoff. La partita si è svolta a Oklahoma City il 18 marzo 2026, con i Thunder che hanno dimostrato il loro valore sul parquet.

Oklahoma City (Stati Uniti), 18 marzo 2026 – Gli Oklahoma City Thunder sono la prima squadra a staccare un pass per i playoff NBA 20252026. Un traguardo raggiunto grazie alla 54esima vittoria stagionale, ottenuta questa notte battendo 113-108 gli Orlando Magic. A trascinare i campioni in carica ci ha pensato ancora una volta la stella Shai Gilgeous-Alexander, che ha mandato a bersaglio ben 40 punti (129^ gara consecutiva con almeno 20 punti segnati per lui). Sopra di 19 punti a inizio secondo quarto (determinante un break di 19-5), i Thunder hanno subito la coraggiosa rimonta dei Magic, spinti dai 32 punti e 10 rimbalzi di Paolo Banchero fino al -1 a 8’ dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, i Thunder staccano il pass playoff grazie a un super Shai. Ko gli Heat di Fontecchio Articoli correlati NBA, OKC vince ancora con un super Shai. Gli Heat di Fontecchio sgambettano i NuggetsOklahoma City (Stati Uniti), 30 dicembre 2025 – Dopo la vittoria ottenuta contro i Philadelphia 76ers, gli Oklahoma City Thunder hanno centrato un... NBA, cadono le capoliste Thunder e Pistons. Riscatto per gli Heat di FontecchioLos Angeles (Stati Uniti), 30 gennaio 2026 – In questo scampolo iniziale del 2026, gli Oklhaoma City Thunder sembrano aver un po’ perso quella... Aggiornamenti e notizie su NBA i Thunder staccano il pass playoff... NBA: The Thunder secure playoff berth thanks to a super Shai. Fontecchio's Heat lose.I San Antonio Spurs strapazzano i Sacramento Kings 132-104. Vittorie preziose anche per Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. Tutti i risultati ... sport.quotidiano.net NBA, Simone Fontecchio in doppia cifra, ma Miami crolla a CharlotteI Miami Heat hanno perso di 30 sul campo degli Charlotte Hornets, perdendo l’occasione di risalire al sesto posto e togliersi dalla zona play-in (dove potrebbero finire per incrociare proprio LaMelo B ... sport.sky.it