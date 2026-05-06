UeD anticipazioni | torna Mario Lenti Cinzia liquidata momento decisivo per Ciro

Martedì 5 maggio 2026 sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne, con alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione dei fan. Tra questi, il ritorno di un ex cavaliere, Mario Lenti, ha suscitato molte discussioni. Nella stessa registrazione, è stato comunicato che Cinzia è stata liquidata, mentre un momento cruciale riguarda Ciro, coinvolto in una fase decisiva del suo percorso.

Martedì 5 maggio 2026 sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Tra gli eventi che hanno generato maggiore scompiglio c’è stato, sicuramente, il ritorno di un ex cavaliere molto discusso, stiamo parlando di Mario Lenti. Per Cinzia Paolini, invece, è arrivata una brutta batosta, mentre al Trono Classico Ciro Solimeno ha dovuto fare i conti con una situazione molto delicata che lo ha mandato un po’ in confusione. Anticipazioni Trono Over Uomini r Donne: torna Mario Lenti, batosta per Cinzia, lite tra Barbara e Massimo. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il 5 maggio, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Mario Lenti sia tornato nel parterre.🔗 Leggi su Tutto.tv

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